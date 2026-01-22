Adecco Aktie

Index-Performance 22.01.2026 17:58:54

Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag sprang der SLI via SIX schlussendlich um 0,54 Prozent auf 2 147,07 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,919 Prozent fester bei 2 155,17 Punkten in den Handel, nach 2 135,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 159,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 144,11 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,205 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2 132,65 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 2 040,82 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 2 024,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,182 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 4,40 Prozent auf 23,26 CHF), ams-OSRAM (+ 3,46 Prozent auf 8,38 CHF), Holcim (+ 2,96 Prozent auf 79,90 CHF), Julius Bär (+ 1,84 Prozent auf 67,38 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 183,65 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-1,07 Prozent auf 97,98 CHF), Alcon (-0,52 Prozent auf 64,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 59,50 CHF), Lonza (-0,39 Prozent auf 555,20 CHF) und Swiss Re (-0,24 Prozent auf 123,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 487 800 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 296,775 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

