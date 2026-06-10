Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Kursentwicklung im Fokus
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10.06.2026 17:59:01
Pluszeichen in Zürich: SLI steigt letztendlich
Der SLI legte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 2 151,25 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,320 Prozent auf 2 144,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 137,72 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 154,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 126,18 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 101,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der SLI einen Stand von 2 076,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SLI 2 017,44 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,013 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,48 Prozent auf 629,60 CHF), Nestlé (+ 2,57 Prozent auf 79,73 CHF), Sandoz (+ 2,20 Prozent auf 66,02 CHF), Swisscom (+ 1,85 Prozent auf 659,50 CHF) und Roche (+ 1,60 Prozent auf 323,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Julius Bär (-1,51 Prozent auf 63,74 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 88,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,14 Prozent auf 79,60 CHF), Sonova (-1,07 Prozent auf 203,20 CHF) und Straumann (-1,07 Prozent auf 94,26 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 424 045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 278,496 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,24 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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