Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI im Blick
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30.04.2026 17:59:03
Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich
Im SLI ging es im SIX-Handel letztendlich um 0,67 Prozent aufwärts auf 2 100,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,838 Prozent auf 2 068,88 Punkte an der Kurstafel, nach 2 086,37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 067,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 101,92 Zählern.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,217 Prozent. Der SLI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der SLI mit 2 119,82 Punkten gehandelt. Der SLI wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Wert von 1 960,48 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,35 Prozent zurück. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 2,89 Prozent auf 163,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,30 Prozent auf 78,44 CHF), Novartis (+ 2,26 Prozent auf 115,90 CHF), Julius Bär (+ 2,23 Prozent auf 64,10 CHF) und Sandoz (+ 2,09 Prozent auf 62,54 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-5,77 Prozent auf 42,76 CHF), Straumann (-3,32 Prozent auf 84,50 CHF), Logitech (-0,36 Prozent auf 76,74 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 79,05 CHF) und Holcim (-0,19 Prozent auf 72,48 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 034 888 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 276,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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