Pluszeichen in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart

Der SLI hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SLI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 2 163,71 Punkte an. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,108 Prozent auf 2 159,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 161,70 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 164,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 157,74 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 2 175,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 029,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, stand der SLI noch bei 2 077,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,592 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,01 Prozent auf 159,90 CHF), Straumann (+ 1,85 Prozent auf 100,95 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 522,80 CHF), Adecco SA (+ 1,13 Prozent auf 23,30 CHF) und Sonova (+ 0,98 Prozent auf 206,90 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Helvetia Baloise (-1,83 Prozent auf 193,50 CHF), Holcim (-1,68 Prozent auf 77,28 CHF), Zurich Insurance (-1,23 Prozent auf 563,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 187,95 CHF) und Swiss Life (-1,08 Prozent auf 862,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 160 284 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 310,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,05 erwartet. Mit 5,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

