Pluszeichen in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart

Das macht der SLI heute.

Um 09:12 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 2 345,56 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,513 Prozent auf 2 344,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 332,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 345,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 341,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Der SLI lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 2 301,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 132,31 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 1 958,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,05 Prozent nach oben. Bei 2 345,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 4,20 Prozent auf 71,00 CHF), Swisscom (+ 3,65 Prozent auf 638,50 CHF), Lindt (+ 1,66 Prozent auf 9 500,00 CHF), Givaudan (+ 1,32 Prozent auf 3 448,00 CHF) und Nestlé (+ 1,27 Prozent auf 82,38 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Zurich Insurance (-2,70 Prozent auf 590,80 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 617,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 81,24 CHF), Kühne + Nagel International (-0,15 Prozent auf 201,00 CHF) und Straumann (-0,14 Prozent auf 104,85 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 180 785 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 304,964 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at