Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht am Mittag Gewinne

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 2 373,75 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,401 Prozent schwächer bei 2 361,87 Punkten, nach 2 371,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 376,09 Punkte, das Tagestief hingegen 2 360,57 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 289,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 011,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,36 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 382,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,09 Prozent auf 70,40 CHF), Logitech (+ 1,89 Prozent auf 79,74 CHF), Amrize (+ 1,57 Prozent auf 34,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 240,90 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 582,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-1,31 Prozent auf 398,10 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 132,16 CHF), Zurich Insurance (-0,48 Prozent auf 622,60 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 152,95 CHF) und VAT (-0,18 Prozent auf 567,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 766 784 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at