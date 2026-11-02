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WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Kursverlauf 02.11.2026 12:27:06

Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht am Mittag Gewinne

Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht am Mittag Gewinne

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 2 373,75 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,401 Prozent schwächer bei 2 361,87 Punkten, nach 2 371,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 376,09 Punkte, das Tagestief hingegen 2 360,57 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 289,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 011,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,36 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 382,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,09 Prozent auf 70,40 CHF), Logitech (+ 1,89 Prozent auf 79,74 CHF), Amrize (+ 1,57 Prozent auf 34,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,56 Prozent auf 240,90 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 582,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-1,31 Prozent auf 398,10 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 132,16 CHF), Zurich Insurance (-0,48 Prozent auf 622,60 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 152,95 CHF) und VAT (-0,18 Prozent auf 567,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 766 784 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,709 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 37,35 0,89% Amrize
Geberit AG (N) 632,00 1,38% Geberit AG (N)
Holcim AG 76,36 2,09% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 260,80 1,32% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,56 1,24% Logitech S.A.
Novartis AG 143,16 -0,62% Novartis AG
Partners Group AG 699,00 0,55% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 432,55 -0,30% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 165,90 0,21% Swiss Re AG
UBS 42,71 0,07% UBS
VAT 614,00 -0,58% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 675,60 -0,41% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 366,83 -0,19%

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