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SLI-Entwicklung 13.08.2026 12:27:44

Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag fester

Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag fester

Der SLI verzeichnet heute Kursgewinne.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 2 331,43 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 2 325,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 321,73 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 325,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 332,28 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,408 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 2 288,38 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Wert von 2 106,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, notierte der SLI bei 1 992,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,39 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,39 Prozent auf 210,50 CHF), Logitech (+ 2,99 Prozent auf 84,60 CHF), Nestlé (+ 1,64 Prozent auf 80,36 CHF), Lindt (+ 1,23 Prozent auf 9 455,00 CHF) und Alcon (+ 1,01 Prozent auf 59,82 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-0,81 Prozent auf 37,84 CHF), Givaudan (-0,73 Prozent auf 3 256,00 CHF), Roche (-0,19 Prozent auf 364,80 CHF), Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 588,20 CHF) und Partners Group (-0,16 Prozent auf 729,60 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 967 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,070 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 64,52 1,64% Alcon AG
Amrize 40,68 0,20% Amrize
Galderma 186,00 -2,36% Galderma
Givaudan AG 3 476,00 -0,17% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 225,10 0,45% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 040,00 -0,20% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 90,32 -0,24% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 86,17 -0,34% Nestlé SA (Nestle)
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 379,00 -2,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 148,40 0,61% Swiss Re AG
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Zurich Insurance AG (Zürich) 631,20 0,96% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 321,55 -0,25%

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