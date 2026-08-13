Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Entwicklung
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13.08.2026 12:27:44
Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag fester
Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 2 331,43 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 2 325,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 321,73 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 325,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 332,28 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,408 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 2 288,38 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Wert von 2 106,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, notierte der SLI bei 1 992,55 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,39 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,39 Prozent auf 210,50 CHF), Logitech (+ 2,99 Prozent auf 84,60 CHF), Nestlé (+ 1,64 Prozent auf 80,36 CHF), Lindt (+ 1,23 Prozent auf 9 455,00 CHF) und Alcon (+ 1,01 Prozent auf 59,82 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-0,81 Prozent auf 37,84 CHF), Givaudan (-0,73 Prozent auf 3 256,00 CHF), Roche (-0,19 Prozent auf 364,80 CHF), Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 588,20 CHF) und Partners Group (-0,16 Prozent auf 729,60 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 967 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,070 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|64,52
|1,64%
|Amrize
|40,68
|0,20%
|Galderma
|186,00
|-2,36%
|Givaudan AG
|3 476,00
|-0,17%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|225,10
|0,45%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 040,00
|-0,20%
|Logitech S.A.
|90,32
|-0,24%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,17
|-0,34%
|Partners Group AG
|787,20
|1,76%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|379,00
|-2,02%
|Swiss Re AG
|148,40
|0,61%
|UBS
|46,40
|-0,13%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,20
|0,96%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 321,55
|-0,25%
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