15.01.2026 12:27:04
Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester
Am Donnerstag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,14 Prozent höher bei 2 177,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,483 Prozent auf 2 184,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 174,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 175,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 185,70 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,329 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 15.12.2025, mit 2 109,70 Punkten bewertet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 2 033,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der SLI bei 1 950,22 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,21 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 128,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 10,70 Prozent auf 481,10 CHF), Partners Group (+ 5,48 Prozent auf 1 068,00 CHF), ams-OSRAM (+ 4,08 Prozent auf 8,41 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 61,16 CHF) und Lonza (+ 0,86 Prozent auf 562,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Geberit (-4,71 Prozent auf 607,40 CHF), Kühne + Nagel International (-2,84 Prozent auf 181,35 CHF), Straumann (-1,99 Prozent auf 97,70 CHF), Richemont (-1,80 Prozent auf 171,65 CHF) und Temenos (-1,39 Prozent auf 81,75 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 609 083 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 291,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
