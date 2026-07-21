UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SIX-Handel im Blick
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21.07.2026 17:58:48
Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Letztendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2 284,62 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,357 Prozent tiefer bei 2 274,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 282,80 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 288,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 271,87 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 2 215,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 120,22 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 21.07.2025, mit 1 986,05 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,21 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 5,07 Prozent auf 700,40 CHF), Sandoz (+ 2,43 Prozent auf 66,54 CHF), Logitech (+ 2,25 Prozent auf 84,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF) und Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Schindler (-5,42 Prozent auf 255,00 CHF), Julius Bär (-3,96 Prozent auf 70,80 CHF), Swiss Re (-2,81 Prozent auf 131,55 CHF), Sonova (-2,34 Prozent auf 200,40 CHF) und Lindt (-2,03 Prozent auf 9 400,00 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 754 030 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,455 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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