Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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03.09.2026 17:58:45
Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent fester bei 2 303,38 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 2 298,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 298,13 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 309,96 Punkte, das Tagestief hingegen 2 292,17 Zähler.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,151 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 297,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 116,35 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 1 999,15 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,09 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,29 Prozent auf 81,72 CHF), Givaudan (+ 2,40 Prozent auf 3 282,00 CHF), Sandoz (+ 2,18 Prozent auf 70,36 CHF), Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF) und Swiss Life (+ 1,99 Prozent auf 932,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Alcon (-2,29 Prozent auf 58,00 CHF), Galderma (-1,90 Prozent auf 162,85 CHF), VAT (-1,88 Prozent auf 596,00 CHF) und Straumann (-1,35 Prozent auf 95,02 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 014 914 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 294,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,59 zu Buche schlagen. Mit 6,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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