Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Am Freitag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 2 153,78 Punkte nach oben. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,213 Prozent auf 2 151,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 148,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 155,11 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,544 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 086,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der SLI bei 2 215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wies der SLI einen Wert von 1 988,60 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,130 Prozent zu. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 3,08 Prozent auf 90,42 CHF), Straumann (+ 1,78 Prozent auf 91,42 CHF), Galderma (+ 0,93 Prozent auf 163,65 CHF), UBS (+ 0,76 Prozent auf 36,97 CHF) und Lindt (+ 0,75 Prozent auf 9 355,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-0,53 Prozent auf 597,00 CHF), Sandoz (-0,37 Prozent auf 65,08 CHF), Julius Bär (-0,35 Prozent auf 62,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,34 Prozent auf 83,16 CHF) und Swiss Re (-0,30 Prozent auf 117,85 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 461 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 288,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,69 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at