Pluszeichen in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,74 Prozent fester bei 14 408,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,693 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,075 Prozent auf 14 291,57 Punkte an der Kurstafel, nach 14 302,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 291,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 428,91 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 388,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der SMI 12 790,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bewegte sich der SMI bei 11 954,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,76 Prozent zu Buche. Bei 14 464,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,40 Prozent auf 208,80 CHF), Roche (+ 2,38 Prozent auf 339,70 CHF), Givaudan (+ 2,29 Prozent auf 3 531,00 CHF), Swisscom (+ 2,24 Prozent auf 617,50 CHF) und Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 85,06 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-4,18 Prozent auf 41,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 84,04 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 54,34 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 76,96 CHF) und UBS (-0,14 Prozent auf 41,84 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 473 513 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at