Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Index-Performance im Blick
|
11.12.2025 12:27:03
Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus
Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 12 923,56 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,485 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,249 Prozent schwächer bei 12 889,31 Punkten in den Handel, nach 12 921,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 945,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 867,05 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,142 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 12 702,08 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 12 292,72 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Stand von 11 681,87 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 11,18 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,30 Prozent auf 75,48 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 170,80 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 33,25 CHF), Roche (+ 0,47 Prozent auf 323,50 CHF) und Novartis (+ 0,27 Prozent auf 105,70 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-7,23 Prozent auf 3 065,00 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 528,20 CHF), Alcon (-0,97 Prozent auf 63,40 CHF), Swiss Life (-0,97 Prozent auf 860,00 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 95,28 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 959 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.12.25
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|62,28
|-1,33%
|Alcon AG
|68,04
|0,74%
|Givaudan AG
|3 285,00
|-6,73%
|Holcim AG
|78,74
|-1,70%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|180,40
|-0,85%
|Logitech S.A.
|102,30
|-0,53%
|Lonza AG (N)
|573,20
|0,35%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,80
|0,34%
|Novartis AG
|113,80
|1,34%
|Roche AG (Genussschein)
|317,90
|-1,27%
|Swiss Life AG (N)
|929,00
|-0,77%
|Swiss Re AG
|138,75
|0,69%
|UBS
|36,16
|1,89%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 905,17
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.