Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 11.12.2025 12:27:03

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

Beim SMI stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 12 923,56 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,485 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,249 Prozent schwächer bei 12 889,31 Punkten in den Handel, nach 12 921,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 945,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 867,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,142 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 12 702,08 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 12 292,72 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Stand von 11 681,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 11,18 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,30 Prozent auf 75,48 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 170,80 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 33,25 CHF), Roche (+ 0,47 Prozent auf 323,50 CHF) und Novartis (+ 0,27 Prozent auf 105,70 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-7,23 Prozent auf 3 065,00 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 528,20 CHF), Alcon (-0,97 Prozent auf 63,40 CHF), Swiss Life (-0,97 Prozent auf 860,00 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 95,28 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 959 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,28 -1,33% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,04 0,74% Alcon AG
Givaudan AG 3 285,00 -6,73% Givaudan AG
Holcim AG 78,74 -1,70% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 180,40 -0,85% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 102,30 -0,53% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 573,20 0,35% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 83,80 0,34% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 113,80 1,34% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 317,90 -1,27% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 929,00 -0,77% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 138,75 0,69% Swiss Re AG
UBS 36,16 1,89% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 905,17 -0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen