Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

Beim SMI stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 12 923,56 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,485 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,249 Prozent schwächer bei 12 889,31 Punkten in den Handel, nach 12 921,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 945,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 867,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,142 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 12 702,08 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 12 292,72 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Stand von 11 681,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 11,18 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,30 Prozent auf 75,48 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 170,80 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 33,25 CHF), Roche (+ 0,47 Prozent auf 323,50 CHF) und Novartis (+ 0,27 Prozent auf 105,70 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-7,23 Prozent auf 3 065,00 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 528,20 CHF), Alcon (-0,97 Prozent auf 63,40 CHF), Swiss Life (-0,97 Prozent auf 860,00 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 95,28 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 959 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at