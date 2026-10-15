Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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SMI-Kursverlauf 15.10.2026 12:26:53

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,46 Prozent höher bei 14 195,41 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,597 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,399 Prozent auf 14 186,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 129,93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 242,73 Punkte, das Tagestief hingegen 14 157,48 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,51 Prozent nach oben. Der SMI stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 13 808,87 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 14 307,31 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 12 529,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,16 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 2,40 Prozent auf 605,80 CHF), Lonza (+ 2,12 Prozent auf 597,80 CHF), Geberit (+ 1,95 Prozent auf 553,00 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 80,09 CHF) und Swiss Re (+ 1,40 Prozent auf 149,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), Logitech (-1,58 Prozent auf 83,68 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 170,65 CHF), Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF) und Partners Group (+ 0,23 Prozent auf 598,60 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 071 087 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 81,46 -1,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 189,20 1,83% Galderma
Geberit AG (N) 595,60 -0,23% Geberit AG (N)
Holcim AG 69,04 -0,20% Holcim AG
Logitech S.A. 92,78 -1,23% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 649,60 -0,31% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 88,70 2,33% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 655,20 1,24% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 407,60 -0,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 161,35 0,40% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 660,00 0,27% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 391,31 0,29%

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