Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SMI-Kursverlauf
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15.10.2026 12:26:53
Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus
Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,46 Prozent höher bei 14 195,41 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,597 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,399 Prozent auf 14 186,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 129,93 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14 242,73 Punkte, das Tagestief hingegen 14 157,48 Zähler.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,51 Prozent nach oben. Der SMI stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 13 808,87 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 14 307,31 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 12 529,58 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,16 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 2,40 Prozent auf 605,80 CHF), Lonza (+ 2,12 Prozent auf 597,80 CHF), Geberit (+ 1,95 Prozent auf 553,00 CHF), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 80,09 CHF) und Swiss Re (+ 1,40 Prozent auf 149,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), Logitech (-1,58 Prozent auf 83,68 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 170,65 CHF), Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF) und Partners Group (+ 0,23 Prozent auf 598,60 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 071 087 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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09:28
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
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15.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
15.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich (finanzen.at)
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15.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,46
|-1,16%
|Galderma
|189,20
|1,83%
|Geberit AG (N)
|595,60
|-0,23%
|Holcim AG
|69,04
|-0,20%
|Logitech S.A.
|92,78
|-1,23%
|Lonza AG (N)
|649,60
|-0,31%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,70
|2,33%
|Partners Group AG
|655,20
|1,24%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|407,60
|-0,17%
|Swiss Re AG
|161,35
|0,40%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|660,00
|0,27%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 391,31
|0,29%
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