Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus

Für den SMI geht es derzeit aufwärts.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 12 890,61 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,551 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,098 Prozent auf 12 826,71 Punkte an der Kurstafel, nach 12 839,27 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 750,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 936,30 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 656,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der SMI einen Stand von 13 056,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 916,81 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,69 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Holcim (+ 2,43 Prozent auf 63,32 CHF), Zurich Insurance (+ 1,60 Prozent auf 546,80 CHF), Swiss Life (+ 1,17) Prozent auf 829,40 CHF), Amrize (+ 1,15 Prozent auf 44,02 CHF) und Givaudan (+ 1,07 Prozent auf 2 826,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Partners Group (-1,13 Prozent auf 802,40 CHF), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,10 CHF), Nestlé (-0,38 Prozent auf 80,56 CHF), Sika (-0,07 Prozent auf 134,00 CHF) und Lonza (+ 0,04 Prozent auf 481,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 002 912 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 282,095 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at