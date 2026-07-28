Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus

Für den SMI geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,76 Prozent auf 14 531,23 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,664 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,230 Prozent fester bei 14 455,14 Punkten, nach 14 421,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 533,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 427,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 172,71 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 13 147,94 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 11 914,95 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,69 Prozent aufwärts. Bei 14 533,81 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 7,69 Prozent auf 173,65 CHF), Givaudan (+ 2,49 Prozent auf 3 298,00 CHF), Geberit (+ 2,40 Prozent auf 530,00 CHF), Alcon (+ 2,19 Prozent auf 56,90 CHF) und Nestlé (+ 2,19 Prozent auf 82,15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,76 Prozent auf 76,82 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 42,12 CHF), Richemont (-0,85 Prozent auf 192,30 CHF), Swiss Life (-0,63 Prozent auf 941,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 622,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 734 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,365 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,80 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at