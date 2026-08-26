Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SMI-Kursentwicklung
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26.08.2026 17:58:26
Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus
Am Mittwoch stieg der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,20 Prozent auf 14 554,31 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,671 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,158 Prozent auf 14 548,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 525,29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 605,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 534,91 Punkten.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,731 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SMI mit 14 327,20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 525,68 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 12 160,89 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 3,71 Prozent auf 73,80 CHF), Amrize (+ 3,26 Prozent auf 36,46 CHF), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 79,94 CHF) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 587,80 CHF), Novartis (-0,90 Prozent auf 127,18 CHF), Swisscom (-0,70 Prozent auf 636,50 CHF) und Alcon (-0,20 Prozent auf 58,60 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 758 679 Aktien gehandelt. Mit 314,377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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