Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SMI-Kursentwicklung
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05.06.2026 12:27:05
Pluszeichen in Zürich: SMI klettert am Freitagmittag
Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 13 373,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,564 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,196 Prozent höher bei 13 367,44 Punkten, nach 13 341,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 303,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 389,38 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,687 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der SMI mit 13 052,17 Punkten berechnet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 13 298,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der SMI noch bei 12 317,62 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,955 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SMI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 1,73 Prozent auf 2 888,00 CHF), Partners Group (+ 1,71 Prozent auf 724,60 CHF), Alcon (+ 1,57) Prozent auf 52,90 CHF), Swiss Re (+ 1,51 Prozent auf 117,95 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 191,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,91 Prozent auf 83,04 CHF), Logitech (-1,09 Prozent auf 92,66 CHF), Holcim (-0,08 Prozent auf 75,28 CHF), Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 548,60 CHF) und Nestlé (+ 0,08 Prozent auf 76,74 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 672 900 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 270,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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