Der SMI bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Am Donnerstag springt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 14 893,84 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,719 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 14 889,47 Punkte an der Kurstafel, nach 14 886,12 Punkten am Vortag.

Bei 14 881,89 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 902,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,80 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 14 368,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SMI auf 14 386,58 Punkte taxiert. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 12 530,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,43 Prozent zu Buche. 15 272,42 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 69,34 CHF), Logitech (+ 1,96 Prozent auf 86,34 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 178,20 CHF), Sandoz (+ 1,15 Prozent auf 82,44 CHF) und Amrize (+ 1,13 Prozent auf 34,08 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-1,87 Prozent auf 129,02 CHF), Nestlé (-0,90 Prozent auf 85,26 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 149,35 CHF), Partners Group (-0,28 Prozent auf 638,60 CHF) und Givaudan (-0,07 Prozent auf 4 079,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 231 604 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 349,157 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at