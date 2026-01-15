Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Anleger in Zürich schicken den SMI am Donnerstag erneut ins Plus.

Am Donnerstag steht der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,19 Prozent im Plus bei 13 490,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,271 Prozent auf 13 501,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 464,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 479,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 513,08 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,889 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 13 036,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 529,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der SMI mit 11 781,74 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,84 Prozent zu. Bei 13 513,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 137,81 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 5,53 Prozent auf 1 068,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 61,40 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 177,05 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 64,12 CHF) und Lonza (+ 0,57 Prozent auf 561,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swisscom (-1,01 Prozent auf 589,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,54 Prozent auf 185,65 CHF), UBS (-0,45 Prozent auf 37,58 CHF), Swiss Life (-0,37 Prozent auf 868,40 CHF) und Nestlé (-0,21 Prozent auf 76,39 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 164 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,396 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

