Pluszeichen in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 13 119,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,549 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,942 Prozent tiefer bei 12 977,85 Punkten, nach 13 101,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 140,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 963,90 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 183,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 529,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der SMI mit 12 219,63 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,965 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,89 Prozent auf 50,16 CHF), Novartis (+ 1,93 Prozent auf 115,90 CHF), Nestlé (+ 1,60 Prozent auf 77,32 CHF), Roche (+ 0,66 Prozent auf 321,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,52 Prozent auf 174,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-5,26 Prozent auf 79,98 CHF), Swiss Re (-3,46 Prozent auf 119,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,87 Prozent auf 81,16 CHF), Sika (-1,79 Prozent auf 140,10 CHF) und Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 541,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 673 265 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,624 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at