Pluszeichen in Zürich: SMI letztendlich in Grün

Am Montag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 0,22 Prozent stärker bei 14 266,18 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 14 244,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14 235,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 293,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 209,61 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 708,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 145,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 11 937,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 464,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 2,68 Prozent auf 55,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 210,00 CHF), Swisscom (+ 2,10 Prozent auf 631,50 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 698,40 CHF) und Swiss Re (+ 1,51 Prozent auf 134,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sika (-1,97 Prozent auf 159,55 CHF), Roche (-1,75 Prozent auf 330,70 CHF), Amrize (-1,68 Prozent auf 40,49 CHF), Geberit (-0,42 Prozent auf 519,20 CHF) und Givaudan (-0,38 Prozent auf 3 420,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 721 120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290,146 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at