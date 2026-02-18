Pluszeichen in Zürich: SMI liegt mittags im Plus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,51 Prozent höher bei 13 822,96 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,613 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,069 Prozent fester bei 13 762,29 Punkten, nach 13 752,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 762,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 831,64 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 13 413,59 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 12 481,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, stand der SMI bei 12 893,98 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,35 Prozent. Bei 13 831,64 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 2,68 Prozent auf 72,82 CHF), UBS (+ 1,51 Prozent auf 33,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 173,05 CHF), Novartis (+ 0,84 Prozent auf 129,46 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,78 Prozent auf 568,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sonova (-1,96 Prozent auf 192,65 CHF), Swiss Re (-1,30 Prozent auf 128,85 CHF), Givaudan (-1,02 Prozent auf 3 021,00 CHF), Richemont (-0,66 Prozent auf 157,65 CHF) und Sika (-0,65 Prozent auf 152,95 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 577 664 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,901 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

