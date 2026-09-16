Pluszeichen in Zürich: SMI nachmittags freundlich

Um 15:41 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 13 853,12 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,592 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,079 Prozent schwächer bei 13 797,98 Punkten, nach 13 808,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 795,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 890,51 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,160 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SMI bei 13 761,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 018,66 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,57 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 77,98 CHF), Novartis (+ 1,21 Prozent auf 115,22 CHF), Sika (+ 1,06 Prozent auf 181,65 CHF), Roche (+ 0,67 Prozent auf 363,00 CHF) und Givaudan (+ 0,59 Prozent auf 3 234,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-0,98 Prozent auf 41,45 CHF), Swiss Re (-0,75 Prozent auf 138,95 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,75 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 217,10 CHF) und Nestlé (-0,45 Prozent auf 77,54 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 335 080 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,271 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at