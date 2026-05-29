Pluszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,38 Prozent höher bei 13 555,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,617 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,228 Prozent höher bei 13 535,58 Punkten in den Handel, nach 13 504,76 Punkten am Vortag.

Bei 13 616,63 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 516,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,471 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 031,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SMI mit 14 014,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, einen Stand von 12 186,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,33 Prozent zu. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 6,45 Prozent auf 93,38 CHF), Richemont (+ 1,63 Prozent auf 168,20 CHF), Sika (+ 1,51 Prozent auf 154,70 CHF), Holcim (+ 1,39 Prozent auf 77,38 CHF) und Amrize (+ 1,35 Prozent auf 42,15 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-0,86 Prozent auf 825,80 CHF), Swiss Life (-0,80 Prozent auf 842,60 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 117,55 CHF), Nestlé (-0,11 Prozent auf 79,74 CHF) und Novartis (+ 0,03 Prozent auf 118,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 560 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 288,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at