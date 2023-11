Pluszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,78 Prozent auf 10 472,24 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,159 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,600 Prozent fester bei 10 453,52 Punkten in den Handel, nach 10 391,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 448,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 472,24 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,909 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 10 963,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 309,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, betrug der SMI-Kurs 10 783,65 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent abwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell UBS (+ 1,56 Prozent auf 21,55 CHF), Novartis (+ 1,31 Prozent auf 85,65 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 236,65 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 71,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,74 Prozent auf 433,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-0,57 Prozent auf 243,10 CHF), Alcon (+ 0,00 Prozent auf 64,82 CHF), Sonova (+ 0,05 Prozent auf 214,60 CHF), Lonza (+ 0,06 Prozent auf 317,00 CHF) und Sika (+ 0,23 Prozent auf 217,40 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 202 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 263,256 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,45 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at