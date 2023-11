Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Am Freitag steht der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent im Plus bei 10 602,15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,172 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 10 601,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10 591,98 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 607,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 597,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,16 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der SMI noch bei 10 763,37 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Wert von 11 087,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der SMI einen Stand von 10 710,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 3,43 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Geberit (+ 1,08 Prozent auf 467,30 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 110,50 CHF), Swisscom (+ 0,62 Prozent auf 517,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 31,10 CHF) und Holcim (+ 0,41 Prozent auf 58,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,68 Prozent auf 245,40 CHF), Swiss Re (-1,00 Prozent auf 99,40 CHF), Partners Group (-0,30 Prozent auf 990,40 CHF), Nestlé (-0,20 Prozent auf 100,32 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,00 Prozent auf 438,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 145 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at