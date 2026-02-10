Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent auf 13 543,55 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,595 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,052 Prozent tiefer bei 13 510,64 Punkten, nach 13 517,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 544,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 502,68 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der SMI einen Wert von 13 421,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der SMI mit 12 455,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 627,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2,01 Prozent auf 159,90 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 522,80 CHF), Sonova (+ 0,98 Prozent auf 206,90 CHF), Sika (+ 0,84 Prozent auf 156,60 CHF) und Alcon (+ 0,83 Prozent auf 60,58 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Holcim (-1,68 Prozent auf 77,28 CHF), Zurich Insurance (-1,23 Prozent auf 563,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,21 Prozent auf 187,95 CHF), Swiss Life (-1,08 Prozent auf 862,20 CHF) und Swiss Re (-0,67 Prozent auf 125,90 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 160 284 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 310,511 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at