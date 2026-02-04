Swisscom Aktie

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

SMI-Kursentwicklung 04.02.2026 15:59:00

Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht Zuschläge

Der SMI gewinnt am Nachmittag an Wert.

Am Mittwoch legt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 1,38 Prozent auf 13 557,29 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,270 Prozent auf 13 336,51 Punkte an der Kurstafel, nach 13 372,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 567,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 291,38 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,84 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SMI mit 13 267,48 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 306,89 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 12 475,49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 567,40 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 5,04 Prozent auf 187,45 CHF), Givaudan (+ 4,36 Prozent auf 3 088,00 CHF), Swisscom (+ 3,85 Prozent auf 661,00 CHF), Swiss Re (+ 3,51 Prozent auf 128,25 CHF) und Sika (+ 3,40 Prozent auf 156,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-7,09 Prozent auf 76,28 CHF), UBS (-5,53 Prozent auf 35,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,62 Prozent auf 68,46 CHF), Sonova (+ 0,97 Prozent auf 207,20 CHF) und Alcon (+ 1,06 Prozent auf 61,12 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7 994 205 Aktien gehandelt. Mit 307,240 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

Analysen zu Swisscom AG

