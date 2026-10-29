Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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SMI-Kursentwicklung 29.10.2026 17:58:45

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der SMI befand sich schlussendlich im Aufwind.

Am Donnerstag steht der SMI via SIX schlussendlich 1,38 Prozent im Plus bei 14 782,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,408 Prozent fester bei 14 640,59 Punkten, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 861,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 656,57 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der SMI bei 13 912,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 486,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 314,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,59 Prozent. Bei 14 861,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 83,38 CHF), Amrize (+ 3,17 Prozent auf 34,14 CHF), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), Holcim (+ 2,56 Prozent auf 69,84 CHF) und Galderma (+ 2,43 Prozent auf 189,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-0,44 Prozent auf 81,66 CHF), Partners Group (-0,06 Prozent auf 644,00 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 82,81 CHF), Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3 916,00 CHF) und Richemont (+ 0,18 Prozent auf 164,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 679 820 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,725 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,56 -3,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,02 0,65% Amrize
Galderma 209,00 1,95% Galderma
Givaudan AG 4 310,00 1,70% Givaudan AG
Holcim AG 74,80 -1,06% Holcim AG
Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 91,60 2,06% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 695,20 -0,52% Partners Group AG
Richemont 179,95 1,21% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
UBS 42,68 -0,72% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 810,66 0,36%

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