Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SMI-Kursentwicklung
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29.10.2026 17:58:45
Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
Am Donnerstag steht der SMI via SIX schlussendlich 1,38 Prozent im Plus bei 14 782,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,408 Prozent fester bei 14 640,59 Punkten, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 861,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 656,57 Zählern.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der SMI bei 13 912,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 486,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 314,10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,59 Prozent. Bei 14 861,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 83,38 CHF), Amrize (+ 3,17 Prozent auf 34,14 CHF), UBS (+ 2,88 Prozent auf 39,71 CHF), Holcim (+ 2,56 Prozent auf 69,84 CHF) und Galderma (+ 2,43 Prozent auf 189,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-0,44 Prozent auf 81,66 CHF), Partners Group (-0,06 Prozent auf 644,00 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 82,81 CHF), Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3 916,00 CHF) und Richemont (+ 0,18 Prozent auf 164,40 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 679 820 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,725 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,56
|-3,26%
|Amrize
|37,02
|0,65%
|Galderma
|209,00
|1,95%
|Givaudan AG
|4 310,00
|1,70%
|Holcim AG
|74,80
|-1,06%
|Logitech S.A.
|85,50
|-3,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,60
|2,06%
|Partners Group AG
|695,20
|-0,52%
|Richemont
|179,95
|1,21%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,85
|-0,26%
|Sandoz
|89,58
|-0,95%
|Swiss Re AG
|165,55
|1,75%
|UBS
|42,68
|-0,72%
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|14 810,66
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