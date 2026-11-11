Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Abend hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SMI beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 15 053,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent leichter bei 15 007,89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 037,94 Punkten am Vortag.

Bei 14 986,75 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 15 077,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,81 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 787,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 575,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SMI 12 702,08 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,64 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 4,02 Prozent auf 83,40 CHF), Galderma (+ 3,39 Prozent auf 194,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF), Sandoz (+ 2,18 Prozent auf 85,20 CHF) und UBS (+ 1,58 Prozent auf 41,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF), Swiss Life (-1,49 Prozent auf 975,80 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF), Nestlé (-0,58 Prozent auf 85,91 CHF) und Geberit (-0,47 Prozent auf 592,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 611 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 345,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at