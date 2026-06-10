Pluszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Am Mittwoch steht der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,49 Prozent im Plus bei 13 422,27 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,566 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,270 Prozent auf 13 392,31 Punkte an der Kurstafel, nach 13 356,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 422,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 380,48 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,976 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 13 100,63 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 13 065,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SMI einen Stand von 12 351,89 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,32 Prozent zu Buche. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 78,96 CHF), Amrize (+ 1,54 Prozent auf 41,53 CHF), Zurich Insurance (+ 1,19 Prozent auf 561,20 CHF), Roche (+ 1,16 Prozent auf 322,50 CHF) und Alcon (+ 1,01 Prozent auf 54,24 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil UBS (-1,34 Prozent auf 37,41 CHF), Logitech (-0,71 Prozent auf 88,88 CHF), Holcim (-0,69 Prozent auf 71,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,20 Prozent auf 80,36 CHF) und Sika (-0,17 Prozent auf 150,65 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 249 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,496 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at