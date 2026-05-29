Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start stärker

Der SMI bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Am Freitag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,30 Prozent höher bei 13 544,88 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,617 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 13 535,58 Punkte an der Kurstafel, nach 13 504,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 13 555,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 516,29 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,551 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, stand der SMI noch bei 13 031,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wies der SMI einen Wert von 12 186,74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,08 Prozent auf 90,42 CHF), UBS (+ 0,76 Prozent auf 36,97 CHF), Novartis (+ 0,68 Prozent auf 119,06 CHF), Geberit (+ 0,59 Prozent auf 508,00 CHF) und Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 670,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,34 Prozent auf 83,16 CHF), Swiss Re (-0,30 Prozent auf 117,85 CHF), Sika (-0,26 Prozent auf 152,00 CHF), Swiss Life (-0,26 Prozent auf 847,20 CHF) und Alcon (-0,15 Prozent auf 51,64 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 461 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 288,389 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at