Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SLI-Marktbericht
|
22.01.2026 15:59:13
Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag
Um 15:41 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 1,07 Prozent auf 2 158,35 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,919 Prozent auf 2 155,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 135,55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 144,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 159,03 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,319 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der SLI 2 132,65 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 040,82 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Stand von 2 024,37 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,343 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 6,11 Prozent auf 8,60 CHF), Holcim (+ 3,51 Prozent auf 80,32 CHF), Adecco SA (+ 2,96) Prozent auf 22,94 CHF), Julius Bär (+ 2,48 Prozent auf 67,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,33 Prozent auf 184,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Alcon (-0,43 Prozent auf 64,74 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10 990,00 CHF), VAT (-0,04 Prozent auf 511,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,31 Prozent auf 196,10 CHF) und Straumann (+ 0,42 Prozent auf 99,46 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 451 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 296,775 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,52 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adecco SA
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,06
|-0,16%
|Alcon AG
|68,70
|-0,32%
|ams-OSRAM AG
|9,04
|0,22%
|Helvetia Baloise Holding AG
|210,00
|-0,19%
|Holcim AG
|84,66
|-1,60%
|Julius Bär
|72,24
|-0,30%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|197,15
|-0,20%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 600,00
|-2,27%
|Roche AG (Genussschein)
|347,90
|0,93%
|Straumann Holding AG
|105,05
|-0,38%
|Temenos AG
|79,10
|-0,32%
|UBS
|40,63
|-0,07%
|VAT
|548,40
|-0,29%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|599,20
|-0,07%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 147,07
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.