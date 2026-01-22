Adecco Aktie

SLI-Marktbericht 22.01.2026 15:59:13

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:41 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 1,07 Prozent auf 2 158,35 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,919 Prozent auf 2 155,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 135,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 144,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 159,03 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,319 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der SLI 2 132,65 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 040,82 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Stand von 2 024,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,343 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 6,11 Prozent auf 8,60 CHF), Holcim (+ 3,51 Prozent auf 80,32 CHF), Adecco SA (+ 2,96) Prozent auf 22,94 CHF), Julius Bär (+ 2,48 Prozent auf 67,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,33 Prozent auf 184,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Alcon (-0,43 Prozent auf 64,74 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10 990,00 CHF), VAT (-0,04 Prozent auf 511,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,31 Prozent auf 196,10 CHF) und Straumann (+ 0,42 Prozent auf 99,46 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 451 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 296,775 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adecco SA

Analysen zu Adecco SA

