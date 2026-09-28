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SMI-Entwicklung 28.09.2026 12:26:57

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagmittag

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagmittag

Der SMI zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 13 980,73 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,638 Prozent stärker bei 14 034,74 Punkten, nach 13 945,71 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 945,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 083,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14 399,77 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 172,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 929,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,54 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,50 Prozent auf 54,10 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), Lonza (+ 1,26 Prozent auf 576,40 CHF), Sandoz (+ 1,18 Prozent auf 72,00 CHF) und Sika (+ 1,15 Prozent auf 185,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,48 Prozent auf 82,76 CHF), Roche (-1,28 Prozent auf 355,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 79,86 CHF), Richemont (-0,20 Prozent auf 171,05 CHF) und Givaudan (-0,17 Prozent auf 3 441,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 047 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303,377 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,72 -0,38% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 57,20 1,24% Alcon AG
Givaudan AG 3 645,00 -0,55% Givaudan AG
Logitech S.A. 87,84 -0,84% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 611,80 1,02% Lonza AG (N)
Novartis AG 127,96 0,57% Novartis AG
Partners Group AG 637,00 -0,47% Partners Group AG
Richemont 181,60 -0,44% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 372,00 -2,90% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,34 -0,34% Sandoz
Sika AG 195,70 0,54% Sika AG
Swiss Re AG 150,90 0,84% Swiss Re AG
UBS 43,17 -0,69% UBS

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SMI 13 955,59 0,07%

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