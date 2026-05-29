Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags

Für den SPI geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent auf 19 165,90 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 19 114,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 084,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 249,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 114,57 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,202 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 395,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SPI einen Wert von 19 255,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, wurde der SPI mit 16 791,69 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,06 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 11,11 Prozent auf 5,40 CHF), Varia US Properties (+ 10,31 Prozent auf 14,45 CHF), Logitech (+ 6,45 Prozent auf 93,38 CHF), Straumann (+ 4,30 Prozent auf 93,68 CHF) und GAM (+ 3,67 Prozent auf 0,06 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen DOTTIKON ES (-18,11 Prozent auf 321,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-11,28 Prozent auf 86,50 CHF), Orell Fuessli (-8,00 Prozent auf 149,50 CHF), Idorsia (-6,69 Prozent auf 4,47 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,49 Prozent auf 13,76 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 560 782 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,833 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at