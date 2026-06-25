VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Kursverlauf
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25.06.2026 12:27:12
Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag
Am Donnerstag springt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 2 273,47 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,166 Prozent tiefer bei 2 259,91 Punkten in den Handel, nach 2 263,67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 274,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 259,69 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SLI auf 2 144,98 Punkte taxiert. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 2 024,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der SLI mit 1 946,88 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 274,46 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,34 Prozent auf 687,80 CHF), Julius Bär (+ 3,14 Prozent auf 67,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 194,30 CHF), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 188,55 CHF) und Sika (+ 1,37 Prozent auf 167,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-1,08 Prozent auf 9 620,00 CHF), Galderma (-1,06 Prozent auf 181,60 CHF), Swisscom (-0,47 Prozent auf 636,50 CHF), Alcon (-0,40 Prozent auf 55,16 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 83,68 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 052 640 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,81 erwartet. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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