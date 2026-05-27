Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Kursverlauf 27.05.2026 12:26:57

Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochmittag

Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochmittag

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch springt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 2 168,09 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,375 Prozent höher bei 2 159,24 Punkten in den Handel, nach 2 151,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 169,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 159,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,117 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 105,60 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 2 215,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der SLI mit 2 011,17 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,795 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 4,66 Prozent auf 165,05 CHF), Amrize (+ 3,78 Prozent auf 41,14 CHF), Galderma (+ 2,78 Prozent auf 162,75 CHF), Sika (+ 2,54 Prozent auf 153,40 CHF) und Givaudan (+ 2,41 Prozent auf 2 934,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Helvetia Baloise (-3,54 Prozent auf 206,80 CHF), Swisscom (-0,82 Prozent auf 665,50 CHF), Roche (-0,39 Prozent auf 329,90 CHF), Zurich Insurance (-0,28 Prozent auf 566,80 CHF) und Logitech (-0,16 Prozent auf 87,02 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 656 470 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,143 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,63 erwartet. Mit 5,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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