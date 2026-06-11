Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Für den SLI geht es am Donnerstag aufwärts.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 2 162,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,531 Prozent auf 2 139,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 151,25 Punkten am Vortag.

Bei 2 169,63 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 139,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 097,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der SLI bei 2 054,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 014,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,540 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 3,11 Prozent auf 174,30 CHF), VAT (+ 2,45 Prozent auf 645,00 CHF), Novartis (+ 2,34 Prozent auf 121,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 81,20 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,09 Prozent auf 203,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Partners Group (-2,20 Prozent auf 692,00 CHF), Logitech (-1,65 Prozent auf 86,84 CHF), Amrize (-1,31 Prozent auf 40,57 CHF), Swisscom (-1,29 Prozent auf 651,00 CHF) und Sika (-1,27 Prozent auf 147,70 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 531 512 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 275,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at