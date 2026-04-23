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WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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SLI-Performance 23.04.2026 15:59:18

Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Der SLI gewinnt am vierten Tag der Woche an Wert.

Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 2 115,99 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 2 104,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 104,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 096,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 118,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,09 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, notierte der SLI bei 1 974,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 131,64 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 1 904,86 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 6,00 Prozent auf 159,80 CHF), Nestlé (+ 5,67 Prozent auf 79,82 CHF), Schindler (+ 3,42 Prozent auf 278,40 CHF), Roche (+ 3,23 Prozent auf 323,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 78,26 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil UBS (-3,13 Prozent auf 32,49 CHF), Logitech (-2,38 Prozent auf 75,54 CHF), Straumann (-2,14 Prozent auf 86,12 CHF), Lonza (-1,81 Prozent auf 499,00 CHF) und Julius Bär (-1,77 Prozent auf 62,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 3 805 471 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 274,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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