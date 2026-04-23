Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI-Performance
|
23.04.2026 15:59:18
Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags
Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 2 115,99 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 2 104,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 104,24 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 096,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 118,64 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,09 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, notierte der SLI bei 1 974,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 131,64 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 1 904,86 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 6,00 Prozent auf 159,80 CHF), Nestlé (+ 5,67 Prozent auf 79,82 CHF), Schindler (+ 3,42 Prozent auf 278,40 CHF), Roche (+ 3,23 Prozent auf 323,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 78,26 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil UBS (-3,13 Prozent auf 32,49 CHF), Logitech (-2,38 Prozent auf 75,54 CHF), Straumann (-2,14 Prozent auf 86,12 CHF), Lonza (-1,81 Prozent auf 499,00 CHF) und Julius Bär (-1,77 Prozent auf 62,10 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 3 805 471 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 274,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
24.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)