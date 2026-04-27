Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagnachmittag

Der SMI zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,20 Prozent fester bei 13 195,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,553 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,122 Prozent auf 13 153,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 169,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 116,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 197,00 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SMI 12 570,26 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der SMI 13 216,23 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der SMI bei 11 942,05 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,389 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,86 Prozent auf 493,50 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 45,56 CHF), UBS (+ 1,60 Prozent auf 33,06 CHF), Alcon (+ 1,32 Prozent auf 60,08 CHF) und Sika (+ 1,21 Prozent auf 146,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-1,56 Prozent auf 126,40 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 542,00 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 662,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 77,60 CHF) und Nestlé (-0,32 Prozent auf 80,91 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 507 762 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at