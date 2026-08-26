Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI aktuell

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 2 332,03 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,135 Prozent auf 2 327,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 324,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 337,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 325,44 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 276,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 151,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 009,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 3,43 Prozent auf 73,60 CHF), Amrize (+ 3,31 Prozent auf 36,48 CHF), Givaudan (+ 1,96 Prozent auf 3 386,00 CHF), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF) und Straumann (+ 1,88 Prozent auf 93,26 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-2,69 Prozent auf 71,56 CHF), Roche (-1,58 Prozent auf 367,90 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 587,20 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 127,16 CHF) und Sonova (-0,82 Prozent auf 243,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 025 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 314,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at