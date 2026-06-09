Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagmittag

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,62 Prozent höher bei 2 144,91 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,165 Prozent leichter bei 2 128,23 Punkten, nach 2 131,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 127,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 148,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 101,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, notierte der SLI bei 2 063,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, mit 2 019,59 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,282 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 5,81 Prozent auf 3 098,00 CHF), UBS (+ 1,77 Prozent auf 38,51 CHF), Zurich Insurance (+ 1,71 Prozent auf 558,00 CHF), Richemont (+ 1,27 Prozent auf 167,05 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,06 Prozent auf 200,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 318,80 CHF), Schindler (-0,60 Prozent auf 263,60 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 116,88 CHF), Lindt (-0,33 Prozent auf 9 150,00 CHF) und Alcon (-0,23 Prozent auf 53,14 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 822 431 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 283,030 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at