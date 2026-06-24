Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell

Der SLI entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Um 15:42 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 2 258,80 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,017 Prozent auf 2 231,61 Punkte an der Kurstafel, nach 2 231,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 230,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 260,42 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 2 144,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der SLI mit 1 992,72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der SLI bei 1 960,46 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,01 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 260,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 3,94 Prozent auf 55,38 CHF), Galderma (+ 3,91 Prozent auf 182,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,62 Prozent auf 190,60 CHF), Richemont (+ 3,22 Prozent auf 184,10 CHF) und Givaudan (+ 3,11 Prozent auf 3 380,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Holcim (-2,24 Prozent auf 74,14 CHF), VAT (-1,88 Prozent auf 656,20 CHF), UBS (-1,30 Prozent auf 40,35 CHF), Julius Bär (-1,18 Prozent auf 65,32 CHF) und Swiss Life (-0,90 Prozent auf 878,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 756 804 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 274,928 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at