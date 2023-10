Pluszeichen in Zürich: So steht der SMI am Freitagmittag

Der SMI gewinnt derzeit an Wert.

Um 12:09 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,62 Prozent auf 10 849,76 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,217 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,299 Prozent auf 10 815,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 783,15 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 10 786,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 850,06 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1,14 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, bewegte sich der SMI bei 10 924,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 986,78 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 06.10.2022, einen Stand von 10 391,13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 1,17 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swiss Life (+ 2,16 Prozent auf 575,80 CHF), Holcim (+ 1,93 Prozent auf 57,10 CHF), UBS (+ 1,78) Prozent auf 22,30 CHF), Novartis (+ 1,78 Prozent auf 88,78 CHF) und Partners Group (+ 1,74 Prozent auf 1 024,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-2,33 Prozent auf 100,50 CHF), Givaudan (-1,76 Prozent auf 2 853,00 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 540,80 CHF), Roche (+ 0,67 Prozent auf 248,35 CHF) und Sonova (+ 0,71 Prozent auf 213,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 609 566 Aktien gehandelt. Mit 276,300 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,94 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at