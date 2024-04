Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag im Aufwind

Der SPI gönnt sich am Dienstagmittag eine Verschnaufpause.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent aufwärts auf 15 243,34 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,894 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,157 Prozent schwächer bei 15 200,47 Punkten, nach 15 224,39 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 193,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 15 243,34 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 219,62 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 14 663,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 648,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,62 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 32,67 Prozent auf 0,20 CHF), Idorsia (+ 5,94 Prozent auf 2,60 CHF), Meyer Burger (+ 3,76 Prozent auf 0,01 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,92 Prozent auf 44,00 CHF) und Kudelski (+ 2,58 Prozent auf 1,59 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arundel (-11,76 Prozent auf 0,15 CHF), Kinarus (-9,52 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-7,89 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (-6,73 Prozent auf 0,97 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,56 Prozent auf 0,09 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 56 876 680 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,746 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at