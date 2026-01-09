Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen

Am Freitag springt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 18 465,00 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,032 Prozent schwächer bei 18 401,39 Punkten in den Handel, nach 18 407,20 Punkten am Vortag.

Bei 18 401,39 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 473,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,66 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, stand der SPI noch bei 17 768,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der SPI noch bei 17 391,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der SPI einen Wert von 15 876,17 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Gurit (+ 10,08 Prozent auf 13,10 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 9,87 Prozent auf 14,92 CHF), Tecan (N) (+ 9,49 Prozent auf 153,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,21 Prozent auf 30,50 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,45 Prozent auf 1,16 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Stadler Rail (-6,32 Prozent auf 19,73 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,25 Prozent auf 0,15 CHF), Implenia (-3,75 Prozent auf 79,50 CHF) und Evolva (-3,37 Prozent auf 0,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 948 297 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,756 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 79,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie an.

Redaktion finanzen.at