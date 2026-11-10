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SIX-Handel im Blick 10.11.2026 15:58:52

Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SPI im Performance-Check.

Am Dienstag steht der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,55 Prozent im Plus bei 21 149,60 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,630 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent höher bei 21 166,95 Punkten in den Handel, nach 21 033,26 Punkten am Vortag.

Bei 21 195,91 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 103,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SPI bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SPI mit 20 585,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 179,19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 15,94 Prozent zu. Bei 21 271,96 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,17 Prozent auf 5,00 CHF), INTERROLL (+ 4,13 Prozent auf 1 562,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,84 Prozent auf 0,14 CHF) und DocMorris (+ 3,78 Prozent auf 18,13 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen LEM (-5,63 Prozent auf 536,00 CHF), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 42,80 CHF), WISeQey (-4,42 Prozent auf 6,70 USD), Gurit (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und Rieter (-3,27 Prozent auf 2,22 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 512 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,109 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Adval Tech AG 47,20 1,72% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 1,26 -11,27% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 345,00 -1,54% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,36 0,82% Bellevue AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 20,36 7,05% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,54 -0,78% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 52,80 -7,37% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,70 0,88% Highlight Event and Entertainment AG
INTERROLL AG 1 686,00 3,06% INTERROLL AG
LEM S.A. 573,00 -7,58% LEM S.A.
MindMaze Therapeutics 0,15 1,38% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 2,42 -2,03% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 446,80 0,13% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 44,08 1,15% UBS
WISeQey 6,59 -6,06% WISeQey

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