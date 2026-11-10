SPI
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0,53 %
|SIX-Handel im Blick
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10.11.2026 15:58:52
Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag steht der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,55 Prozent im Plus bei 21 149,60 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,630 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent höher bei 21 166,95 Punkten in den Handel, nach 21 033,26 Punkten am Vortag.
Bei 21 195,91 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 103,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SPI bei 19 542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SPI mit 20 585,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 179,19 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 15,94 Prozent zu. Bei 21 271,96 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 21,74 Prozent auf 1,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,17 Prozent auf 5,00 CHF), INTERROLL (+ 4,13 Prozent auf 1 562,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,84 Prozent auf 0,14 CHF) und DocMorris (+ 3,78 Prozent auf 18,13 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen LEM (-5,63 Prozent auf 536,00 CHF), Adval Tech (-4,46 Prozent auf 42,80 CHF), WISeQey (-4,42 Prozent auf 6,70 USD), Gurit (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und Rieter (-3,27 Prozent auf 2,22 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 512 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,109 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|47,20
|1,72%
|ASMALLWORLD AG
|1,26
|-11,27%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 345,00
|-1,54%
|Bellevue AG
|7,36
|0,82%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|20,36
|7,05%
|EvoNext Holdings AG
|2,54
|-0,78%
|Gurit Holding AG
|52,80
|-7,37%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,70
|0,88%
|INTERROLL AG
|1 686,00
|3,06%
|LEM S.A.
|573,00
|-7,58%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
|1,38%
|Rieter AG (N)
|2,42
|-2,03%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|446,80
|0,13%
|UBS
|44,08
|1,15%
|WISeQey
|6,59
|-6,06%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|21 144,31
|0,53%
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