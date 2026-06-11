Pluszeichen in Zürich: SPI beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Letztendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag steht der SPI via SIX zum Handelsende 0,35 Prozent im Plus bei 19 077,88 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,319 Prozent schwächer bei 18 949,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 010,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 949,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 207,45 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bewegte sich der SPI bei 18 575,43 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 17 958,66 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Wert von 17 004,99 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,58 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Xlife Sciences (+ 11,26 Prozent auf 24,70 CHF), Gurit (+ 9,06 Prozent auf 36,10 CHF), DocMorris (+ 7,77 Prozent auf 7,70 CHF), Curatis (+ 6,67 Prozent auf 24,00 CHF) und Bossard (+ 4,66 Prozent auf 191,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-20,66 Prozent auf 4,84 CHF), StarragTornos (-7,35 Prozent auf 31,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,03 Prozent auf 0,29 CHF), Varia US Properties (-6,67 Prozent auf 12,60 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (-5,34 Prozent auf 12,40 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 190 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,761 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at