Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 20 257,72 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,492 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,277 Prozent stärker bei 20 217,07 Punkten, nach 20 161,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 20 217,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 274,11 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 326,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SPI 18 551,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 525,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,05 Prozent. Bei 20 491,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 9,76 Prozent auf 0,07 CHF), Clariant (+ 3,50 Prozent auf 9,47 CHF), Sulzer (+ 3,48 Prozent auf 151,50 CHF), INFICON (+ 2,95 Prozent auf 167,40 CHF) und Curatis (+ 2,94 Prozent auf 21,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-8,10 Prozent auf 0,04 CHF), Medartis (-5,92 Prozent auf 82,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,55 Prozent auf 50,40 CHF), Schlatter Industries (-3,78 Prozent auf 17,80 CHF) und Private Equity (-3,14 Prozent auf 61,60 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Clariant-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 384 674 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,026 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at